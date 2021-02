Обидно, досадно! Наши биатлонисты взяли деревянную медаль чемпионата мира

Словенская Поклюка следующие десять дней будет в эпицентре биатлонных баталий. Здесь стартовал чемпионат мира по биатлону.

Сегодня 27 сборных вышли на старт смешанной эстафеты. За "сине-желтых" бежали лучшие – Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. До утра был под вопросом Пидручный. Накануне Дмитрий пожаловался на плохое самочувствие. Но в день гонки наш капитан был полностью готов к старту.

Парни наши включились в борьбу за награды. Немного задерживались на стрельбище, но добавляли ходом и экватор сборная Украины прошла третьей. Пидручный передал эстафету Джиме с отставанием в 55 секунд от лидирующей Норвегии. Между ними еще вклинилась Франция.

Юлия Джима отработала свой этап блестяще и вывела нашу команду на второе место!

Завершала эстафету Елена Пидгрушная. Все шло отлично до последнего огневого рубежа. Елене пришлось воспользоваться всеми дополнительными патронами. Она упустила Австрию, со Швецией боролась до финишной ленты за "бронзу". Не хватило совсем малости. В итоге самое обидное в спорте место – четвертое. Спортсмены шутят – это деревянная медаль.

Результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия – 1:20.19,3 (0+11)

2. Австрия- +27,0 (0+2)

3. Швеция – +30,6 (0+8)

4. Украина – +31,1 (0+8)

