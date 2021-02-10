Українська
$ 27,64
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Обидно, досадно! Наши биатлонисты взяли деревянную медаль чемпионата мира

10 февраля, 17:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Украинская команда финишировала на четвертой позиции

Словенская Поклюка следующие десять дней будет в эпицентре биатлонных баталий. Здесь стартовал чемпионат мира по биатлону.

Реклама

Читайте также: Как креативно отметить День влюбленных 14 февраля – 14 советов на все случаи жизни

Сегодня 27 сборных вышли на старт смешанной эстафеты. За "сине-желтых" бежали лучшие – Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. До утра был под вопросом Пидручный. Накануне Дмитрий пожаловался на плохое самочувствие. Но в день гонки наш капитан был полностью готов к старту.

Парни наши включились в борьбу за награды. Немного задерживались на стрельбище, но добавляли ходом и экватор сборная Украины прошла третьей. Пидручный передал эстафету Джиме с отставанием в 55 секунд от лидирующей Норвегии. Между ними еще вклинилась Франция.

Юлия Джима отработала свой этап блестяще и вывела нашу команду на второе место!

Реклама

Читайте также: Лицо в муравейнике и овчарка над ухом: как норвежский полицейский победил лучшего биатлониста СССР

Завершала эстафету Елена Пидгрушная. Все шло отлично до последнего огневого рубежа. Елене пришлось воспользоваться всеми дополнительными патронами. Она упустила Австрию, со Швецией боролась до финишной ленты за "бронзу". Не хватило совсем малости. В итоге самое обидное в спорте место – четвертое. Спортсмены шутят – это деревянная медаль.

Результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия – 1:20.19,3 (0+11)
2. Австрия- +27,0 (0+2)
3. Швеция – +30,6 (0+8)
4. Украина – +31,1 (0+8)

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон чемпионат мира по биатлону
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в Поклюке
Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в ПоклюкеБиатлон
Лицо в муравейнике и овчарка над ухом: как норвежский полицейский победил лучшего биатлониста СССР
Лицо в муравейнике и овчарка над ухом: как норвежский полицейский победил лучшего биатлониста СССРБиатлон
Россия – голая! Ей не в чем выступать на чемпионате мира по биатлону
Россия – голая! Ей не в чем выступать на чемпионате мира по биатлонуБиатлон
"Стресс, паника": Пидгрушная "проспала" свою гонкуБиатлон
На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону
На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлонуБиатлон
В сборной Украины по биатлону станет одной россиянкой больше: тренеры – в раздумьях
В сборной Украины по биатлону станет одной россиянкой больше: тренеры – в раздумьяхБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять