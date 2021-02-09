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Обличчя в мурашнику і вівчарка над вухом: як норвезький поліцейський переміг кращого біатлоніста СРСР

9 лютого, 17:55

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Магнар Сольберг виграв два "золота" Олімпійських ігор

10 лютого в словенській Поклюці стартує чемпіонат світу з біатлону. З 1958 року єдиною гонкою, яка проводилася на всіх світових першостях, була чоловіча "індивідуалка" на 20 км.

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Ми розповімо про дивовижну людину, яка увійшла в історію індивідуальних гонок. І не тільки своїми результатами, але й методами підготовки.

Поліцейський з гвинтівкою

Норвежець Магнар Сольберг, як і всі його співвітчизники, з малих років умів кататися на лижах. Але про великий спорт не мріяв. Хлопець став поліцейським.

Там в дільниці Магнар і познайомився зі своїм напарником Мартіном Стоккеном.

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Мартін був відмінним спортсменом. Одним з небагатьох, хто брав участь у зимових і літніх Олімпійських іграх. Більш того, він зробив це в одному і тому ж році. Влітку в Гельсінкі-1952 біг дистанції 5000 і 10 000 метрів. А в Осло-1952 виграв срібну медаль у лижних гонках.

Приклад Стоккена мотивував Сольберга серйозніше зайнятися лижними тренуваннями. Але успіхів на змаганнях не було. Тоді Мартін порадив товаришеві спробувати себе в новому виді спорту – біатлоні. І погодився стати його тренером.

Магнар Сольберг. Фото www.olympic.org

Магнар Сольберг. Фото www.olympic.org

Тренування з мурахами

Але і тут Магнара незабаром спіткало розчарування. До невисокої швидкості додалася катастрофічна стрілянина. Що робити? Мартін збагнув – треба змусити Сольберга бути абсолютно спокійним. Як це зробити? Рішення прийшло під час тренування в лісі.

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Стоккен змушував свого підопічного лягати обличчям в мурашник, вішав на дерево мішень – і вперед.

"Це було найгірше, що я робив у своєму житті. Але й найрозумніше. Мурахи повзали по моєму тілу, кусали мене. Але зрештою я навчився повністю відключати свою увагу від зовнішніх факторів і концентруватися на стрільбі".

Скаже потім Магнар і уточнить: ця вправа також збільшувала і скорострільність.

У компанію до мурашок Стоккен додав свою німецьку вівчарку. Вона несамовито гавкала Магнару на вухо під час стрільби. Також тренер змушував свого підопічного віджиматися на рубежі. А потім, з тремтячими від втоми руками, закривати мішені.

Єдиний в історії

"Я був сильний психологічно", – скаже Сольберг після Олімпійських ігор в Греноблі-1968. Він випередив на 55 секунд головного фаворита гонки Олександра Тихонова з СРСР!

Через чотири роки в Саппоро-1978 Сольберг стане дворазовим олімпійським чемпіоном. У 35 років! Він єдиний в історії біатлоніст, який вигравав дві індивідуальні гонки на Олімпійських іграх.

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"Я здивований, що в спорті так мало уваги приділяється психології. Це не менш важливо, ніж фізичні тренування", – говорить Сольберг.

Всі подробиці в спецтемі Історія дня

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