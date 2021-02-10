Українська
$ 27,64
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

"Сходите уже к проктологу": в России жестко отреагировали на провал биатлонистов

10 февраля, 18:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команда заняла девятое место в смешанной эстафете

Сегодня стартовал чемпионат мира по биатлону. Команды бежали смешанную эстафету. Российские биатлонисты, выступающие в нейтральном статусе, провалили гонку, заняв девятое место. Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин, комментируя результат, слов не подбирал.

Реклама

Читайте также: Как креативно отметить День влюбленных 14 февраля – 14 советов на все случаи жизни

"Они столько готовились, а что в итоге? Девятое место – позор. Сейчас скажут, что проанализируют гонку и сделают выводы. Но сколько можно этих анализов. Сходите уже к проктологу или урологу – анализы сделайте. Одни отговорки каждый раз", – сказал Аликин в беседе с корреспондентом Sport24.

Напомним, что сборная Украины до финиша боролась за бронзовые медали со Швецией, но уступила меньше секунды.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон чемпионат мира по биатлону российские спортсмены
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в Поклюке
Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в ПоклюкеБиатлон
Лицо в муравейнике и овчарка над ухом: как норвежский полицейский победил лучшего биатлониста СССР
Лицо в муравейнике и овчарка над ухом: как норвежский полицейский победил лучшего биатлониста СССРБиатлон
Россия – голая! Ей не в чем выступать на чемпионате мира по биатлону
Россия – голая! Ей не в чем выступать на чемпионате мира по биатлонуБиатлон
"Стресс, паника": Пидгрушная "проспала" свою гонкуБиатлон
На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону
На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлонуБиатлон
В сборной Украины по биатлону станет одной россиянкой больше: тренеры – в раздумьях
В сборной Украины по биатлону станет одной россиянкой больше: тренеры – в раздумьяхБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять