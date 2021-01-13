Збірна України назвала склад на жіночий спринт на Кубку світу з біатлону в Обергофі

Сьогодні в Обергофі відкрився шостий етап Кубка світу – другий поспіль в цьому німецькому селищі. Українські вболівальники отримали привід для оптимізму, адже Дмитро Підручний показав сьомий результат у чоловічому спринті. Завтра в Німеччині також пройде один старт – жіноча спринтерська гонка на 7,5 км з двома вогневими рубежами.

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Тренерський штаб збірної України виставив найсильніший на сьогодні склад. О 15:30 на дистанцію вийдуть: Валентина Семеренко (№18), Віта Семеренко (№43), Олена Підгрушна (№45), Юлія Джима (№80) і Дарина Блашко (№86). Стартовий протокол з'явився на сайті Міжнародного союзу біатлоністів.

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У загальному заліку Кубка світу вище інших колег по українській команді розташувалися Блашко і Джима – на 27-му (140 очок) і 29-му (127) рядках. Лідером же є норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (504), яку переслідують співвітчизниця Тіріл Екгофф і шведка Ганна Еберг (по 466).

Згадаймо, як українки отримували бронзові медалі чемпіонату світу:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram

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