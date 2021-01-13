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Сборная Украины назвала состав на женский спринт на Кубке мира по биатлону в Оберхофе

13 января, 21:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В четверг на дистанцию выйдет квартет наших олимпийских чемпионок

Сегодня в Оберхофе открылся шестой этап Кубка мира – второй подряд в этом немецком селении. Украинские болельщики получили повод для оптимизма, ведь Дмитрий Пидручный показал седьмой результат в мужском спринте. Завтра в Германии также пройдет один старт – женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

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Тренерский штаб сборной Украины выставил сильнейший на сегодняшний день состав. В 15:30 на дистанцию выйдут: Валентина Семеренко (№18), Вита Семеренко (№43), Елена Пидгрушная (№45), Юлия Джима (№80) и Дарья Блашко (№86). Стартовый протокол появился на сайте Международного союза биатлонистов.

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В общем зачете Кубка мира выше других коллег по украинской команде расположились Блашко и Джима – на 27-й (140 очков) и 29-й (127) строчках. Лидером же является норвежка Марте Олсбю-Ройселанд (504), которую преследуют соотечественница Тирил Экхофф и шведка Ханна Эберг (по 466).

Вспомним, как украинки получали бронзовые медали чемпионата мира:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram
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