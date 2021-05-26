Російська біатлоністка тренується зі збірною України. Що сказав президент

Склад української біатлонної команди у найближчому майбутньому може поповнитися ще однією уродженкою Росії. Днями ми писали, що молоду росіянку переглядають в збірній України з біатлону. Втім, 21-річна Дар'я Сидорова поки що далеко від потрапляння до складу "синьо-жовтих".

Про це президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів сайту "Суспільного":

"Сидорова тренується на тій же базі, що й наша команда. Збірна займається своїми справами, вона – своїми. Після того, як її колишній тренер Роман Зубрилов помер, вона дуже захотіла сюди переїхати. Це почалося ще понад рік тому.

Вона тренується за свої кошти, ще немає ніякого переходу. Її запросили до Закарпатської області. Щоб вона могла виступати за Україну, потрібно отримати громадянство, виступити на чемпіонаті України і відібратися до команди. Але для цього треба пройти довгий шлях. Поки що немає жодної теми для розмов".