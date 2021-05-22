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Молода росіянка у збірній України з біатлону: кого переглядають в Карпатах

Олена Павлова Олена Павлова
22 травня, 19:40
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21-річна спортсменка з Тюмені Дар'я Сидорова проходить тренувальний збір в Сянках разом з головною командою під керівництвом Уроша Велепця
Росіянка Дар'я Сидорова тренується в Україні
Росіянка Дар'я Сидорова тренується в Україні / Фото: Instagram

У жіночу збірну України з біатлону може перейти ще одна російська спортсменка. На перегляді в основній команді перебуває 21-річна Дар'я Сидорова з Тюменської області. Раніше ми повідомляли, що українські біатлоністки масово вакцинуються від коронавірусу.

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Як повідомляє tribuna.com, зараз спортсменка, якій в липні виповниться 22 роки, проходить тренувальний збір в Сянках разом з головною збірної під керівництвом словенського фахівця Уроша Велепця. Дар'я потрапила на відео, опубліковане президентом федерації біатлону України Володимиром Бринзаком.

В тренді

Зазначається, що найкращим результатом Сидорової на міжнародних стартах є 13-е місце в спринті на юніорському Кубку IBU в сезоні-2019/2020. На дорослому Кубку IBU і Кубку світу у Дар'я поки немає досвіду виступів.

Раніше ми писали, що прекрасна Анастасія позбавила збірну України холостяка.

Відео: Сьогодні

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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