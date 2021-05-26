Українські біатлоністи взяли приклад із найдорожчого футболіста планети

Дмитро Підручний в середу отримав першу дозу вакцини від коронавірусу, а француз Кіліан Мбаппе зробив щеплення у вівторок

Кіліан Мбаппе / Фото: Instagram

Наші спортсмени продовжують проходити вакцинацію від коронавірусу. Сьогодні прийшла черга чоловічої команди біатлоністів, які потрапили в руки ескулапів на базі в Кончі-Заспі. Нагадаємо, українські біатлоністки отримають бонус за вакцинацію від коронавірусу.

Про щеплення повідомив на своїй сторінці в Instagram капітан збірної Дмитро Підручний. Чемпіон світу-2019 показав фото і запитав у підписників, чи пройшли вони процес. Позитивною виявилася відповідь у 20% відвідувачів.

Цікаво, що напередодні вакцинації піддався найдорожчий футболіст планети Кіліан Мбаппе. Французький форвард, якого оцінюють в 180 мільйонів євро, отримав укол в оригінальному вбранні і окулярах.

Наша чоловіча команда біатлоністів відбуває до Львівської області, де в Сянках почне перший збір після відпустки. Нагадаємо, наступний сезон 2021/2022 стане олімпійським: Ігри пройдуть на початку 2022 року в китайському Пекіні.

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