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Российская биатлонистка тренируется со сборной Украины. Что сказал президент

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 мая, 15:03
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Дарья Сидорова из Тюмени занимается в Карпатах по своей программе и не может выступать за нашу страну, поскольку не получила украинский паспорт
Владимир Брынзак
Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Состав украинской биатлонной команды в ближайшем будущем может пополниться еще одной уроженкой России. На днях мы писали, что молодую россиянку просматривают в сборной Украины по биатлону. Впрочем, 21-летняя Дарья Сидорова пока что далека от попадания в состав "сине-желтых".

Об этом президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал сайту "Суспільного":

"Сидорова тренируется на той же базе, что и наша команда. Сборная занимается своими делами, она – своими. После того, как ее бывший тренер Роман Зубрилов умер, она очень захотела сюда переехать. Это началось еще более года назад.

Она тренируется за свои средства, еще нет никакого перехода. Ее пригласили в Закарпатскую область. Чтобы она могла выступать за Украину, нужно получить гражданство, выступить на чемпионате Украины и отобраться в команду. Но для этого надо пройти долгий путь. Пока что нет никакой темы для разговоров".

Тем временем украинские биатлонисты последовали примеру самого дорогого футболиста планеты.

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