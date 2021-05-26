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Украинские биатлонисты последовали примеру самого дорогого футболиста планеты

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 мая, 14:04
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Дмитрий Пидручный в среду получил первую дозу вакцины от коронавируса, а француз Килиан Мбаппе сделал прививку во вторник
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе / Фото: Instagram

Наши спортсмены продолжают проходить вакцинацию от коронавируса. Сегодня пришла очередь мужской команды биатлонистов, которые попали в руки эскулапов на базе в Конче-Заспе. Напомним, украинские биатлонистки получат бонус за вакцинацию от коронавируса.

О прививке сообщил на своей странице в Instagram капитан сборной Дмитрий Пидручный. Чемпион мира-2019 показал фото и спросил у подписчиков, прошли ли они процесс. Позитивным оказался ответ у 20% посетителей.

Интересно, что накануне вакцинации подвергся самый дорогой футболист планеты Килиан Мбаппе. Французский форвард, которого оценивают в 180 миллионов евро, получил укол в оригинальном наряде и очках.

Наша мужская команда биатлонистов отбывает во Львовскую область, где в Сянках начнет первый сбор после отпуска. Напомним, следующий сезон 2021/2022 станет олимпийским: Игры пройдут в начале 2022 года в китайском Пекине.

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Смотрите, как Килиан забивал в ворота Баварии в Лиге чемпионов:

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