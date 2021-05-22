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Молодая россиянка в сборной Украины по биатлону: кого просматривают в Карпатах

Елена Павлова Елена Павлова
22 мая, 19:40
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21-летняя спортсменка из Тюмени Дарья Сидорова проходит тренировочный сбор в Сянках вместе с главной командой под руководством Уроша Велепца
Россиянка Дарья Сидорова тренируется в Украине
Россиянка Дарья Сидорова тренируется в Украине / Фото: Instagram

В женскую сборную Украины по биатлону может перейти еще одна российская спортсменка. На просмотре в основной команде находится 21-летняя Дарья Сидорова из Тюменской области. Ранее мы сообщали, что украинские биатлонистки массово вакцинируются от коронавируса.

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Как сообщает tribuna.com, сейчас спортсменка, которой в июле исполнится 22 года, проходит тренировочный сбор в Сянках вместе с главной сборной под руководством словенского специалиста Уроша Велепца. Дарья попала на видео, опубликованное президентом федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

В тренде

Отмечается, что лучшим результатом Сидоровой на международных стартах является 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне-2019/2020. На взрослом Кубке IBU и Кубке мира у Дарьи пока нет опыта выступлений.

Ранее мы писали, что прекрасная Анастасия лишила сборную Украины холостяка.

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