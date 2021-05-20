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Спорт должен быть вне политики! Беларусь жалуется на двойные стандарты и хочет Кубок мира

Елена Павлова Елена Павлова
20 мая, 18:38
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Министерство спорта Беларуси направило официальное письмо президенту Международного союза биатлонистов Олле Далину в надежде вернуть этап в Раубичах в следующем сезоне
Болельщики биатлона
Болельщики биатлона / Фото: Reuters

После того, как у Лукашенко отобрали Кубок мира по биатлону, министерство спорта Беларуси было крайне расстроено таким решением и направило официальное письмо президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далину. Мол, это несправедливо лишать Раубичи этапа Кубка мира в следующем сезоне из-за политики.

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"Мы с огорчением восприняли новость об отмене этапа Кубка мира сезона-2021/22 в Минске. Республика Беларусь придерживается позиции о том, что спорт должен быть вне политики и выступать средством объединения людей. Считаем, что принятое необоснованное решение подрывает авторитет союза в мировом спорте и сложившиеся доверительные отношения с нашей страной, а также принципы олимпизма.

Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что из-за политики "двойных стандартов" пострадают многочисленные болельщики и любители биатлона. Надеемся, что данное решение может быть пересмотрено Вами, и дальнейшее сотрудничество с Международным союзом биатлонистов будет активно развиваться", – говорится в письме на сайте Минспорта Беларуси

Отметим, что этап был перенесен из Раубичей в финский Контиолахти. Как заявил исполком IBU, причиной стала текущая ситуация в Беларуси, которая может вызвать сложности в работе организационных комитетов, федераций и сборных.

Напомним, после выборов президента Беларуси 2020 года по всей стране прошли массовые протесты. На фоне нестабильной политической обстановки Беларусь лишалась права проведения ряда турниров, включая чемпионат мира по хоккею-2021. С 21 мая по 6 июня его примет Рига.

Также мы писали о цирке для Лукашенко: соперник трижды падал на лыжне, чтобы не обогнать самопровозглашенного президента Беларуси.

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