Найкращий результат сезону! Українка обійшла росіянку у боротьбі за срібло

Сьогодні, 1 грудня, у рамках другого етапу Кубка IBU пройшов жіночий суперспринт. У фіналі виступили 30 спортсменок, у тому числі три учасниці з України – Ганна Кривоніс, Анастасія Расказова та Ірина Петренко.

У фіналі суперспринту Ірина Петренко (Варвинець) зробила один промах на вогневому рубежі та фінішувала другою за Лінде Цінгерле з Італії. Українка поступилася переможниці лише 0,8 секунд.

Третє місце посіла російська біатлоністка Анастасія Шевченко.

What a competition and what a finish! L. Zingerle здобуває win!

I. Petrenko second;

А. Шевченка тридцять. #IBU_Cup pic.twitter.com/jCjwmqQ6Tw