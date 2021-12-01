Найкращий результат сезону! Українка обійшла росіянку у боротьбі за срібло

Сьогодні, 1 грудня, у рамках другого етапу Кубка IBU пройшов жіночий суперспринт. У фіналі виступили 30 спортсменок, у тому числі три учасниці з України – Ганна Кривоніс, Анастасія Расказова та Ірина Петренко.
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Остання конкуренція за день – womenssuper sprint final- has started. #IBU_Cup pic.twitter.com/UzpAPNN3Xj- IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) December 1, 2021
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У фіналі суперспринту Ірина Петренко (Варвинець) зробила один промах на вогневому рубежі та фінішувала другою за Лінде Цінгерле з Італії. Українка поступилася переможниці лише 0,8 секунд.
Третє місце посіла російська біатлоністка Анастасія Шевченко.
What a competition and what a finish! L. Zingerle здобуває win!- IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) December 1, 2021
I. Petrenko second;
А. Шевченка тридцять. #IBU_Cup pic.twitter.com/jCjwmqQ6Tw
Українки Ганна Кривоніс та Анастасія Расказова фінішували 14-ю та 28-ю відповідно.
Результати гонки:
1. Лінда Цінгерле (0+0+2+0) 23:23,4
2. Ірина Петренко (0+0+1+0) +0,8
3. Анастасія Шевченко (0+0+1+1) +1,4
...
14. Ганна Кривоніс (0+0+1+1) +40,9
28. Анастасія Расказова (2+1+3+0) +2:37,0
#IBU_Cup 2, Sjusjoen— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) December 1, 2021
Top 3 of the women's super sprint :
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1. Linda Zingerle
2. Iryna Petrenko
3. Anastasia Shevchenko
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Tumashov/IBU pic.twitter.com/jHaH0rkP2L
Нагадаємо, що на першому етапі Кубка IBU дві бронзові нагороди здобула Дар'я Блашко, яку після успішних виступів викликали на другий етап Кубка світу в Естерсунді .