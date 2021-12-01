Лучший результат сезона! Украинка обошла россиянку в борьбе за серебро

Сегодня, 1 декабря, в рамках второго этапа Кубка IBU прошел женский суперспринт. В финале выступили 30 спортсменок, в том числе три участницы из Украины – Анна Кривонос, Анастасия Рассказова и Ирина Петренко.
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The last competition of the day – womensuper sprint final- has started. #IBU_Cuppic.twitter.com/UzpAPNN3Xj— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) December 1, 2021
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В финале суперспринта Ирина Петренко (Варвинец) сделала один промах на огневом рубеже и финишировала второй за Линде Цингерле из Италии. Украинка уступила победительнице всего 0,8 секунд.
Третье место заняла российская биатлонистка Анастасия Шевченко.
What a competition and what a finish! L. Zingerle takes the win!— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) December 1, 2021
I. Petrenko second;
A. Shevchenko third. #IBU_Cuppic.twitter.com/jCjwmqQ6Tw
Украинки Анна Кривонос и Анастасия Расказова финишировали 14-й и 28-й соответственно.
Результаты гонки:
1. Линда Цингерле (0+0+2+0) 23:23,4
2. Ирина Петренко (0+0+1+0) +0,8
3. Анастасия Шевченко (0+0+1+1) +1,4
...
14. Анна Кривонос (0+0+1+1) +40,9
28. Анастасия Рассказова (2+1+3+0) +2:37,0
Напомним, что на первом этапе Кубка IBU две бронзовые награды завоевала Дарья Блашко, которую после успешных выступлений вызвали на второй этап Кубка мира в Эстерсунде.