Лучший результат сезона! Украинка обошла россиянку в борьбе за серебро

Сегодня, 1 декабря, в рамках второго этапа Кубка IBU прошел женский суперспринт. В финале выступили 30 спортсменок, в том числе три участницы из Украины – Анна Кривонос, Анастасия Рассказова и Ирина Петренко.

The last competition of the day – womensuper sprint final- has started. #IBU_Cup pic.twitter.com/UzpAPNN3Xj

В финале суперспринта Ирина Петренко (Варвинец) сделала один промах на огневом рубеже и финишировала второй за Линде Цингерле из Италии. Украинка уступила победительнице всего 0,8 секунд.

Третье место заняла российская биатлонистка Анастасия Шевченко.

What a competition and what a finish! L. Zingerle takes the win!

I. Petrenko second;

A. Shevchenko third. #IBU_Cuppic.twitter.com/jCjwmqQ6Tw