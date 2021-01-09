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Де і коли дивитися біатлон в суботу на Кубку світу в Німеччині

9 січня, 10:48

Олена Павлова Олена Павлова

9 січня змагання в Обергофі продовжаться переслідуванням

Сьогодні, 9 січня, п'ятий етап Кубка світу в німецькому Обергофі продовжать переслідування у чоловіків і жінок. Першими о 13:40 на старт пасьюту вийдуть жінки, а о 15:40 – чоловіки. Напередодні лише один українець фінішував у ТОП-30 спринту на Кубку світу.

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Обидві гонки на українському телебаченні покаже "UA:Перший". Також будуть трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон. Трансляції почнуться за п'ять хвилин до пострілу стартового пістолета.

Юлія Джима

Юлія Джима / Фото: biathlon.com.ua

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В України сьогодні основні надії на Юлію Джиму, яка фінішувала 10-ю в спринті. Зазначимо, що киянка не готувалася разом з партнерами в австрійському Обертілліасі, а тренувалася в Словенії з особистим тренером Урошем Велепецом. Спочатку вона хотіла там полікувати зуби, а потім виникли труднощі з перетином кордонів через коронавірус.

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Нагадаємо, що недавно Підручний виграв турнір снайперів на Різдвяній гонці.

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