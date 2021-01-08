Лише один українець фінішував в ТОП-30 спринту на Кубку світу

У німецькому Оберхофі в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча спринтерська гонка. Як ми писали раніше, українська біатлоністка пробилася до десятки кращих в спринті. А ось чоловіки таким успіхом похвалитися не можуть.

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Лише один українець фінішував в ТОП-30 спринтерської гонки. Кращий результат продемонстрував Артем Прима – він замкнув третій десяток з одним промахом. А найгірший результат продемонстрував Тарас Лесюк, який з трьома промахами виявився 86-м з 107 учасників, двоє з яких не фінішували.

Переможцем гонки став норвежець Йоханес Бо. Він допустив один промах, але примудрився обігнати свого брата Тар'єя, який відстрілявся на нуль, на 10 секунд. Третє місце дісталося ще одному норвежцю Стурлі Легрейду.

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1. Йоханнес Бо (0+1) 25: 12,0

2. Тар'єй Бо (0+0) +10,8

3. Стурла Легрейд (0+0) +21,6

...

30. Артем Прима (1+0) +1: 47,6

53. Дмитро Підручний (4+0) +2: 24,0

69. Артем Тищенко (1+0) +3: 04,3

73. Руслан Ткаленко (1+1) +3: 07,3

86. Тарас Лесюк (1+2) +3: 47,3

Тим часом, коронавірус знайшли на Кубку світу з біатлону. Міжнародний союз біатлоністів повідомив про чотири випадки зараження коронавірусом в Оберхофі.

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