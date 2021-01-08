Українська біатлоністка пробилася до десятки найкращих у спринті в Обергофі

У п'ятницю на німецькій трасі проводять дві найкоротші гонки

Сьогодні п'ятий етап Кубка світу з біатлону в Обергофі відкрився жіночою спринтерською гонкою на 7,5 км. Збірна України виставила максимальну квоту – п'ятьох спортсменок, які, втім, виявилися на пристойній відстані від п'єдесталу. Тим часом, коронавірус знайшли на Кубку світу з біатлону.

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Головний тренер збірної України словак Юрай Санітра говорив, що спеціально до змагань у Німеччині наші не готувалися, а хочуть вийти на пік форми до чемпіонату світу. Поки ж краще за інших виступила Юлія Джима. Цікаво, що киянка не готувалася разом з партнерами в австрійському Обертілліаху, а тренувалася в Словенії з особистим тренером Урошем Велепцом. Спочатку вона хотіла там полікувати зуби, а потім затрималася через труднощі з перетином кордонів в епоху коронавірусу.

Джима зробила один промах – на стрільбі стоячи, але зуміла зачепитися за ТОП-10. Переможниці, норвежці Тіріл Екгофф, Юля програла 1 хвилину 10 секунд.

Юлія Джима / Фото: Getty Images

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"Срібло" дісталося шведці Ганні Еберг, котра також стріляла без промахів і відстала від лідера на 29,6 сек. На третє місце на п'єдесталі піднялася австрійка Ліза-Тереза Гаузер – один промах і плюс 40 секунд на фініші.

Навіть чиста стрільба не дозволила високо злетіти нашої Дарії Блашко (+1.52,7) – 32-а позиція. Олена Підгрушна – 53-я (3 промахи; +2.37,3), Катерина Бех – 62-а (2; +2.52,3), Анастасія Меркушина – 92-я (4; +4.17,2).

Нагадаємо, де і коли дивитися чоловічий спринт у п'ятницю.

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Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

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