Где и когда смотреть биатлон в субботу на Кубке мира в Германии

Сегодня, 9 января, пятый этап Кубка мира в немецком Оберхофе продолжат преследования у мужчин и женщин. Первыми в 13:40 на старт пасьюта выйдут женщины, а в 15:40 – мужчины. Накануне лишь один украинец финишировал в ТОП-30 спринта на Кубке мира.

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Обе гонки на украинском телевидении покажет "UA:Перший". Также будут трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон. Трансляции начнутся за пять минут до выстрела стартового пистолета.

Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua

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У Украины сегодня основные надежды на Юлию Джиму, которая финишировала 10-й в спринте. Отметим, что киевлянка не готовилась вместе с партнерами в австрийском Обертиллиахе, а тренировалась в Словении с личным тренером Урошем Велепецом. Сначала она хотела там полечить зубы, а затем возникли трудности с пересечением границ из-за коронавируса.

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Напомним, что недавно Пидручный выиграл турнир снайперов на Рождественской гонке.

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