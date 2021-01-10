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Де і коли дивитися біатлон на Кубку світу в неділю

10 січня, 10:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

П'ятий етап завершується в Обергофі двома естафетними гонками

Сьогодні на етапі Кубка світу з біатлону в Німеччині пройдуть дві змішані естафети. В одній з них побіжать по два представники кожної статі від країни, а в іншій – по одному. Позавчора ж українка пробилася до десятки найкращих в спринті в Обергофі.

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На перший старт наші тренери виставили бойовий склад. О 12:30 на змішану естафету вийдуть Дарина Блашко, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Артем Прима. А на "одиночну" естафету о 15:40 заявлені Віта Семеренко і Антон Дудченко.

На українському телебаченні біатлон традиційно покаже UA: Перший. Правда, трансляція першої гонки пройде в запису – о 14:10 (через показ богослужінь на першій "кнопці"). Другу ж естафету можна подивитися в прямому ефірі з 15:35. При цьому на каналі "Євроспорт", доступному в кабельних мережах, гонки показуватимуть в прямому ефірі.

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В суботу в чоловічому переслідуванні весь п'єдестал зайняли норвежці. П'ятий етап КМ в неділю закривається, але шостий відкриється вже в середу – 13 січня. Причому, нагадаємо, пройде він також в Обергофі.

Згадаймо, як українок нагороджували медалями чемпіонату світу:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram
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