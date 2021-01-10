Где и когда смотреть биатлон на Кубке мира в воскресенье

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Германии пройдут две смешанные эстафеты. В одной из них побегут по два представителя каждого пола от страны, а в другой – по одному. Позавчера же украинка пробилась в десятку лучших в спринте в Оберхофе.

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На первый старт наши тренеры выставили боевой состав. В 12:30 на смешанную эстафету выйдут Дарья Блашко, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Артем Прима. А на "одиночную" эстафету в 15:40 заявлены Вита Семеренко и Антон Дудченко.

На украинском телевидении биатлон традиционно покажет UA:Перший. Правда, трансляция первой гонки пройдет в записи – в 14:10 (из-за показа богослужений на первой "кнопке"). Вторую же эстафету можно посмотреть в прямом эфире с 15:35. При этом на канале "Евроспорт", доступном в кабельных сетях, гонки будут показывать в прямом эфире.

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В субботу в мужском преследовании весь пьедестал заняли норвежцы. Пятый этап КМ в воскресенье закрывается, но шестой откроется уже в среду – 13 января. Причем, напомним, пройдет он также в Оберхофе.

Вспомним, как украинок награждали медалями чемпионата мира:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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