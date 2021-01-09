Прима не дав "прикурити": весь п'єдестал чоловічого пасьюту – у Норвегії

Єдиний представник України в гонці переслідування у чоловіків замкнув третій десяток

Чоловіча гонка переслідування на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону в Обергофі завершилася тріумфом Норвегії. Представники цієї країни посіли весь п'єдестал пошани. Першим на фініш, попри два промахи, приїхав Стурла Легрейд.

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Українець Артем Прима, який стартував у пасьюті 30-м, "прикурити" суперникам не дав – на такому ж місці і фінішував. Лідер же нашої збірної Дмитро Підручний, який мав стартувати з 53-ї позиції, взагалі пропустив гонку.

Гонка переслідування. Чоловіки

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1+0+1) 36: 01,8

2. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+0+0+2) +15,6

3. Тар'єй Бе (Норвегія, 0+0+0+3) +25,4

... 30. Артем Прима (Україна, 0+1+0+1) +2:27,2

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Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

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Нагадаємо, що раніше відбулася гонка переслідування у жінок. Її переможницею стала норвежка Тіріл Екгофф. Українка Юлія Джима, в порівнянні зі спринтом, з 10-ї позиції відкотилася на 14-ю, а іменинниця Олена Підгрушна, якій сьогодні виповнилося 34 роки, з 53-го місця піднялася на 39-е.

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