Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Прима не дав "прикурити": весь п'єдестал чоловічого пасьюту – у Норвегії

9 січня, 16:44

Олег Люлька Олег Люлька

Єдиний представник України в гонці переслідування у чоловіків замкнув третій десяток

Чоловіча гонка переслідування на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону в Обергофі завершилася тріумфом Норвегії. Представники цієї країни посіли весь п'єдестал пошани. Першим на фініш, попри два промахи, приїхав Стурла Легрейд.

Реклама

Читайте також: У Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів

Українець Артем Прима, який стартував у пасьюті 30-м, "прикурити" суперникам не дав – на такому ж місці і фінішував. Лідер же нашої збірної Дмитро Підручний, який мав стартувати з 53-ї позиції, взагалі пропустив гонку.

Гонка переслідування. Чоловіки

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1+0+1) 36: 01,8
2. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+0+0+2) +15,6
3. Тар'єй Бе (Норвегія, 0+0+0+3) +25,4
... 30. Артем Прима (Україна, 0+1+0+1) +2:27,2

Реклама

Артем Прима

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

Читайте також: Українець Підручний – найвлучніший стрілець! Дмитро виграв турнір снайперів

Нагадаємо, що раніше відбулася гонка переслідування у жінок. Її переможницею стала норвежка Тіріл Екгофф. Українка Юлія Джима, в порівнянні зі спринтом, з 10-ї позиції відкотилася на 14-ю, а іменинниця Олена Підгрушна, якій сьогодні виповнилося 34 роки, з 53-го місця піднялася на 39-е.

Дивіться, як Підручному не пощастило торік

Дмитро Підручний впав на чемпіонаті світу 2020 у спринті
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біатлон Кубок світу з біатлону Артем Прима збірна України з біатлону

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? Опитування
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? ОпитуванняІнші
Українські біатлоністи назвали склад на Кубок світу в Обергофі: Валя Семеренко – поза заявкою
Українські біатлоністи назвали склад на Кубок світу в Обергофі: Валя Семеренко – поза заявкоюБіатлон
Бебі-бум у нашому спорті: 70-річний Коньков, багатодітний Ярмоленко і первісток Безсонової
Бебі-бум у нашому спорті: 70-річний Коньков, багатодітний Ярмоленко і первісток БезсоновоїІнші
Де й коли дивитися біатлон у п'ятницю на Кубку світу в Німеччині
Де й коли дивитися біатлон у п'ятницю на Кубку світу в НімеччиніБіатлон
У Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів
У Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерівБіатлон
Коронавірус знайшли на Кубку світу з біатлону: тести шокували Росію і Норвегію
Коронавірус знайшли на Кубку світу з біатлону: тести шокували Росію і НорвегіюБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти