Український король ночі! Божевільний данк Леня через суперників – у ТОП-3 моментів НБА

Вашингтон Візардс українського центрового Олексія Леня цієї ночі переміг в регулярному чемпіонаті Клівленд Кавальєрс (120:105) і гарантував собі путівку до плей-ін НБА – попередній раунд плей-офф. У ньому "Чарівники", які йдуть 10-ми на Сході, зіграють з 9-ю командою за місце в чвертьфіналі конференції.
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Українець після травми в квітні поки не такий результативний, як до неї. У поєдинку з Клівлендом він набрав 4 очки і зробив 5 підбирань за 11 хвилин на майданчику. Але його потужний кидок зверху через гравців Кавальєрс Колліна Секстон і Джарретта Аллена потрапив до топ-10 моментів ігрового дня регулярного чемпіонату НБА, де зайняв друге місце.
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Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Расселл Вестбрук, який оформив тріпл-дабл з 21 очком, 12 підбираннями і 17 передачами. У Кавальєрс більше всіх набрав Коллін Секстон – 26 очок.
Раніше данк українського гіганта Леня потрапив до ТОП-10 моментів дня в НБА (відео). Ці очки стали, мабуть, найлегшими в сезоні для центрового Вашингтон Візардс.