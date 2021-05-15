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Украинский король ночи! Сумасшедший данк Лэня через соперников – в ТОП-3 моментов НБА

Елена Павлова Елена Павлова
15 мая, 12:17
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Благодаря победе Вашингтона, за который выступает украинский центровой, над Кливлендом столичные Уизардс гарантировали себе попадание в плей-ин сезона
Алексей Лэнь всегда очень опасен под кольцом
Алексей Лэнь всегда очень опасен под кольцом / Фото: Reuters

Вашингтон Уизардс украинского центрового Алексея Леня этой ночью победил в регулярном чемпионате Кливленд Кавальерс (120:105) и гарантировал себе попадание в плей-ин НБА – предварительный раунд плей-офф. В нем "Волшебники", которые идут 10-ми на Востоке, сыграют с 9-й командой за место в четвертьфинале конференции.

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Украинец после травмы в апреле пока не такой результативный, как до нее. В поединке с Кливлендом он набрал 4 очка и сделал 5 подборов за 11 минут на площадке. Зато его мощный бросок сверху через игроков Кавальерс Коллина Секстона и Джарретта Аллена попал в топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата НБА, где занял второе место.

В тренде

Самым результативным игроком в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 21 очка, 12 подборов и 17 передач. У Кавальерс больше всех набрал Коллин Секстон — 26 очков

Ранее данк украинского гиганта Лэня попал в ТОП-10 моментов дня в НБА (видео). Эти очки стали, пожалуй, самыми легкими в сезоне для центрового Вашингтон Уизардс.

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Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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