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Україна утихомирила гарячих фінських дівчат в останньому матчі відбору на Євро

6 лютого, 19:05

Олена Павлова Олена Павлова

Команда Радуловича фінішувала другою у своїй групі

Жіноча збірна України з баскетболу завершила відбір на чемпіонат Європи 2021 року перемогою над Фінляндією – 91:75. Поєдинок пройшов в "міхурі" в португальському Матозіньюші. А буквально в четвер Україна рознесла Португалію на друзки у відборі до Євробаскету, незважаючи на поломку табло.

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Збірна України

Збірна України / Фото: FIBA

Підопічні Срджана Радуловича ще в першій чверті організували собі перевагу в 12 очок і надалі намагалися не підпускати близько фінок. Найрезультативнішим гравцем матчу у складі України стала Людмила Науменко – 24 очка та 9 підбирань. У капітана Аліни Ягупової – 21 бал і 11 результативних передач.

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У своїй групі українки посіли друге місце слідом за Бельгією, однак путівку на Євробаскет ще не отримали. З 9 команд, які займуть другі місця, на чемпіонат до Іспанії і Франції поїдуть тільки п'ять, і тепер доля "синьо-жовтих" залежить від результатів матчів в інших групах.

Тим часом чоловіча збірна України здобула путівку на Євробаскет-2022, вирвавши перемогу у Австрії.

Згадаймо, як українки обігравали команду Португалії в Харкові

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Чемпіонат Європи збірна Фінляндії Аліна Ягупова жіноча збірна України з баскетболу Евробаскет-2021 Людмила Науменко
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