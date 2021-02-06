Україна утихомирила гарячих фінських дівчат в останньому матчі відбору на Євро

Жіноча збірна України з баскетболу завершила відбір на чемпіонат Європи 2021 року перемогою над Фінляндією – 91:75. Поєдинок пройшов в "міхурі" в португальському Матозіньюші. А буквально в четвер Україна рознесла Португалію на друзки у відборі до Євробаскету, незважаючи на поломку табло.

Реклама

Збірна України / Фото: FIBA

Підопічні Срджана Радуловича ще в першій чверті організували собі перевагу в 12 очок і надалі намагалися не підпускати близько фінок. Найрезультативнішим гравцем матчу у складі України стала Людмила Науменко – 24 очка та 9 підбирань. У капітана Аліни Ягупової – 21 бал і 11 результативних передач.

Читайте також: Від цих фото жарко стає в лютий мороз. Зірка баскетболу – в одязі і без

В тренді Вогонь і лід: Пекін представив олімпійський факел

Реклама

У своїй групі українки посіли друге місце слідом за Бельгією, однак путівку на Євробаскет ще не отримали. З 9 команд, які займуть другі місця, на чемпіонат до Іспанії і Франції поїдуть тільки п'ять, і тепер доля "синьо-жовтих" залежить від результатів матчів в інших групах.

Тим часом чоловіча збірна України здобула путівку на Євробаскет-2022, вирвавши перемогу у Австрії.

Згадаймо, як українки обігравали команду Португалії в Харкові

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама