Від цих фото жарко стає в лютий мороз. Зірка баскетболу – в одязі і без

Зірка австралійського баскетболу Ліз Кембідж не тільки радує вболівальників своєю грою. Дівчина викладає в соцмережі пікантні фото.
Чергова серія знімків 29-річної Кембідж зібрала понад 70 тисяч лайків, при тому що у спортсменки близбко 500 тисяч підписників.
Ліз в бікіні позує на дивані.
Елізабет Кембідж зараз виступає за "Саутсайд Флайєрс" з жіночої Національної баскетбольної асоціації. У 2020 році вона стала чемпіонкою ліги.
Є досягнення у Кембідж і в складі збірної Австралії. Вона бронзова призерка Олімпіади 2012 року, а на ЧС-2018 завоювала "срібло".
У соцмережах у спортсменки досить багато відвертих знімків.
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