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Украина усмирила горячих финских девушек в последнем матче отбора на Евро

6 февраля, 19:05

Елена Павлова Елена Павлова

Команда Радуловича финишировала второй в своей группе

Женская сборная Украины по баскетболу завершила отбор на чемпионат Европы 2021 года победой над Финляндией – 91:75. Поединок прошел в "пузыре" в португальском Матозиньюше. А буквально в четверг Украина разнесла Португалию на щепки в отборе к Евробаскету, несмотря на поломку табло.

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Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: FIBA

Подопечные Срджана Радуловича еще в первой четверти организовали себе преимущество в 12 очков и в дальнейшем старались не подпускать близко финок. Самым результативным игроком матча в составе Украины стала Людмила Науменко – 24 очка и 9 подборов. У капитана Алины Ягуповой – 21 балл и 11 результативных передач.

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В своей группе украинки заняли второе место следом за Бельгией, однако путевку на Евробаскет еще не получили. Из 9 команд, которые займут вторые места, на чемпионат в Испанию и Франции поедут только пять, и теперь судьба "сине-желтых" зависит от результатов матчей в других группах.

Тем временем мужская сборная Украины добыла путевку на Евробаскет-2022, вырвав победу у Австрии.

Вспомним, как украинки обыгрывали команду Португалии в Харькове

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Чемпионат Европы сборная Финляндии Алина Ягупова женская сборная Украины по баскетболу Евробаскет-2021 Людмила Науменко
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