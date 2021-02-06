От этих фото жарко становится в лютый мороз. Звезда баскетбола – в одежде и без

Звезда австралийского баскетбола Лиз Кэмбидж не только радует болельщиков своей игрой. Девушка выкладывает в соцсети пикантные фото.

Очередная серия снимков 29-летней Кэмбидж собрала более 70 тысяч лайков, при том что у спортсменки около 500 тысяч подписчиков.

Лиз в бикини позирует на диване.

Элизабет Кэмбидж сейчас выступает за "Саутсайд Флайерз" из женской Национальной баскетбольной ассоциации. В 2020 году она стала чемпионкой лиги.

Есть достижения у Кэмбидж и в составе сборной Австралии. Она бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, а на ЧМ-2018 завоевала "серебро".

В соцсетях у спортсменки достаточно много откровенных снимков.

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