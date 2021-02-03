"Вкусняшка!" Соблазнительная украинская каратистка показала себя спереди и сзади

Чемпионка Европы Анжелика Терлюга сбежала от зимы в солнечный Дубай

Трехкратная чемпионка Европы по карате украинка Анжелика Терлюга решила поискушать своих фолловеров фотографиями из Эмиратов, где она совмещает тренировки с райским, как говорит девушка, отдыхом.

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28-летняя спортсменка, недавно поразившая трюками с баскетбольными мячами, похвасталась в Instagram снимком в бикини по колена в воде, отметив: "Наслаждаюсь моментом. Можно, останусь в этом раю?"

А вот это уже красотка Анжелика Терлюга в Дубае – со спины.

"Top model", "Секси", "Ай красотка", "Вкусняшка", – пишут Анжелике в комментариях ее поклонники

"Обстановка по кайфу. Привезу домой красивый загар и хорошее настроение, как после отдыха, несмотря на то, что у нас постоянно проходят тренировки. Заряжаюсь по максимуму", – делится своими впечатлениями от пребывания в Эмиратах Терлюга

"Офигенные пляжи. Вкусная кухня. А еще окунаешься в атмосферу "другого мира", в место больших денег и возможностей", – добавляет спортсменка

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При этом на замечание одного из фолловеров – "Согласен по поводу больших денег. 300 долларов стоит посредственный ужин" – Анжелика Терлюга ответила: "Мы кушаем в хороших местах, но таких сумм нет. Вчерашний отдых на пляже в одном из лучших мест с едой – 60 долларов с человека".

Отметим, что в Дубае Анжелика Терлюга тренируется и отдыхает с другой одесситкой – чемпионкой мира Ириной Зарецкой, выступающей, правда, за Азербайджан.

Смотрите, как они объедаются в ОАЭ:

Но лишний вес к девушкам, щеголяющим по Дубаю в купальниках, не прилипает.

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