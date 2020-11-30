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Сборная Украины добыла путевку на Евробаскет, вырвав победу у Австрии

30 ноября, 20:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

У нашей команды после четырех туров – по две победы и поражения

Мужская сборная Украины в понедельник вечером оформила путевку в финальную часть чемпионата Европы, который состоится в 2022 году. Сегодня подопечные латыша Айнарса Багатскиса добыли непростую победу над командой Австрии (70:67) и гарантировали себе как минимум третье место в группе. А в субботу сборная Украины проиграла Словении в отборе на Евробаскет.

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Матч из-за пандемии проходил в "пузыре" в Любляне. Казалось бы, украинцы должны уверенно брать верх, но австрийцы оказали серьезное сопротивление и даже выиграли первую половину – 30:29. Далее наши несколько оторвались, а главным снайпером "сине-желтых" стал Александр Мишула (на фото), набравший 20 очков. Игрок "Киев-Баскета" реализовал пять трехочковых бросков из девяти. Тем не менее, в последней атаке украинцы умудрились потерять мяч и дать шанс сопернику, но те им не воспользовались.

Еще 14 очков команде принес разыгрывающий "Прометея" Денис Лукашов, по 8 набрали его одноклубник Александр Липовый и "испанец" Владимир Герун. Имея по две победы и поражения, наши вышли на второе место. Для выхода на Евробаскет нужно было не стать в квартете последними.

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Смотрите, как женская сборная Украины обыгрывала Португалию в отборе на Евробаскет-2021:

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