Украина разнесла Португалию на щепки в отборе к Евробаскету, несмотря на поломку табло

Наша команда во главе с Ягуповой занимает второе место в группе

Женская сборная Украины по баскетболу завершает отбор на чемпионат Европы 2021 года, который пройдет в Испании и Франции. Сегодня в "пузыре" в Матозиньюше "сине-желтые" встречались с хозяйкой турнира Португалией и разгромили ее с разницей в 29 очков – 87:58. Напомним, что в ноябре сборная Украины добыла яркую победу в отборе на Евро.

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Португалия – Украина / Фото: FIBA

Начинала наша команда тяжело, быстрые три фола получила звезда Евролиги в составе турецкого "Фенербахче" Алина Ягупова, "сине-желтые" неожиданно проигрывали подбор. Но со временем ситуация в борьбе на щитах выровнялась, а в третьей четверти Украина сделала рывок 30:17 и ушла на последний перерыв с преимуществом в 18 очков – 63:45.

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В четвертой 10-минуте Украина контролировала игру, однако пришлось сделать незапланированный перерыв – на арене отключилось табло. В нашей команде больше всех набрала Кристина Мацко, которая в концовке еще забросила сумасшедшую трешку с сереной, – 29 очков. 17 баллов у Ягуповой, которая к тому же отдала 14 передач!

Кристина Мацко / Фото: FIBA В тренде Год до зимней Олимпиады-2022 в Пекине: как Китай строит арены и что ждет Украину

6 февраля подопечные Срджана Радуловича закроют квалификацию с Финляндией. Отметим, что выше второго места в группе Украина уже не поднимется, поскольку проиграла оба поединка лидеру квартета Бельгии. Из 9 команд, которые займут вторые места, на Евробаскет пройдут только пять, в связи с чем "сине-желтым" надо набивать хорошую разницу забитых и пропущенных мячей.

Тем временем мужская сборная Украины добыла путевку на Евробаскет-2022, вырвав победу у Австрии.

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