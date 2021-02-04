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Україна рознесла Португалію на друзки у відборі до Євробаскету, незважаючи на поломку табло

4 лютого, 22:08

Олена Павлова Олена Павлова

Наша команда на чолі з Ягуповою займає друге місце в групі

Жіноча збірна України з баскетболу завершує відбір на чемпіонат Європи 2021 року, який пройде в Іспанії і Франції. Сьогодні в "міхурі" в Матозіньюші "синьо-жовті" зустрічалися з господаркою турніру Португалією і розгромили її з різницею в 29 очок – 87:58. Нагадаємо, що в листопаді збірна України здобула яскраву перемогу у відборі на Євро.

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Португалія – Україна

Португалія – Україна / Фото: FIBA

Починала наша команда важко, швидкі три фоли отримала зірка Євроліги у складі турецького "Фенербахче" Аліна Ягупова, "синьо-жовті" несподівано програвали підбирання. Але з часом ситуація в боротьбі на щитах вирівнялася, а в третій чверті Україна зробила ривок 30:17 і пішла на останню перерву з перевагою у 18 очок – 63:45.

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У четвертій 10-хвилинці Україна контролювала гру, проте довелося зробити незаплановану перерву – на арені відключилося табло. У нашій команді більше всіх набрала Христина Мацко, яка в кінцівці ще закинула божевільну троячку з сереною, – 29 очок. 17 балів у Ягупової, яка до того ж віддала 14 передач!

Христина Мацко

Христина Мацко / Фото: FIBA

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6 лютого підопічні Срджана Радулович закриють кваліфікацію з Фінляндією. Відзначимо, що вище другого місця в групі Україна вже не підніметься, оскільки програла обидва поєдинки лідеру квартету Бельгії. З 9 команд, які займуть другі місця, на Євробаскет пройдуть тільки п'ять, в зв'язку з чим "синьо-жовтим" треба набивати хорошу різницю забитих і пропущених м'ячів.

Тим часом чоловіча збірна України здобула путівку на Євробаскет-2022, вирвавши перемогу у Австрії.

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