Скандал набирає обертів: Скотті Піппен зробив новий жорсткий випад на адресу Майкла Джордана

Наприкінці червня вийшла інструкція автобіографічної книги Піппена Unguarded ("Незахищений"). У кількох абзацах тексту проглядався відвертий випад на адресу Джордана.

Раніше ми писали, що чемпіон НБА розбив свій дорогий Rolls-Royce.

Скотті розкрив всю таємничу Джордана і не збирається зупинятися. 8 листопада Піппен дасть велике інтерв'ю GQ, де він, напевно, зробить багато резонансних заяв. А вже 9 листопада мемуари будуть опубліковані у повному обсязі.

"Майкл завжди в певному сенсі відокремлював себе від того, що я вважаю традиційною концепцією команди. Думаю, "Останній танець" просто став завершальним штрихом. Весь серіал фактично був про нього. Я не можу назвати ставлення Джордана до партнерів по команді непродуктивним, бо Але ми продовжили вигравати після того, як він завершив кар'єру.

Чи я боюся, що моя книга зіпсує наші з ним стосунки? Ні. Я не попереджав, що скажу про нього. Перемир'я з Айзею Томасом? Я провів у НБА 18 років, і ми ніколи не спілкувалися. З того часу минуло 15 років, то навіщо починати зараз? Наші шляхи не перетинаються", – наводить слова Скотті Піппена New York Times.