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Скандал набирає обертів: Скотті Піппен зробив новий жорсткий випад на адресу Майкла Джордана

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
4 листопада, 13:53
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Шестиразовий чемпіон НБА у складі команди Чикаго Буллз Скотті Піппен вкотре зробив випад у бік колишнього партнера по команді, легендарного гравця Майкла Джордана
Скотті Піппен і Майкл Джордан
Скотті Піппен і Майкл Джордан / Фото: Reuters

Наприкінці червня вийшла інструкція автобіографічної книги Піппена Unguarded ("Незахищений"). У кількох абзацах тексту проглядався відвертий випад на адресу Джордана.

Раніше ми писали, що чемпіон НБА розбив свій дорогий Rolls-Royce.

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Скотті розкрив всю таємничу Джордана і не збирається зупинятися. 8 листопада Піппен дасть велике інтерв'ю GQ, де він, напевно, зробить багато резонансних заяв. А вже 9 листопада мемуари будуть опубліковані у повному обсязі.

"Майкл завжди в певному сенсі відокремлював себе від того, що я вважаю традиційною концепцією команди. Думаю, "Останній танець" просто став завершальним штрихом. Весь серіал фактично був про нього. Я не можу назвати ставлення Джордана до партнерів по команді непродуктивним, бо Але ми продовжили вигравати після того, як він завершив кар'єру.

Чи я боюся, що моя книга зіпсує наші з ним стосунки? Ні. Я не попереджав, що скажу про нього. Перемир'я з Айзею Томасом? Я провів у НБА 18 років, і ми ніколи не спілкувалися. З того часу минуло 15 років, то навіщо починати зараз? Наші шляхи не перетинаються", – наводить слова Скотті Піппена New York Times.

Думка фанатів про слова Піппена розділилася. Хтось вважає всі претензії на адресу Джордана необґрунтованими і стверджує, що Скотті, який втратив популярність, намагається "зловити хайп". Хтось стверджує, що заяви Піппена відображають об'єктивну реальність, на яку багато років заплющувалися очі.

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