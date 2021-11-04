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Скандал набирает обороты: Скотти Пиппен сделал новый жесткий выпад в адрес Майкла Джордана

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
4 ноября, 13:53
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Шестикратный чемпион НБА в составе команды Чикаго Буллз Скотти Пиппен в очередной раз сделал выпад в сторону бывшего партнера по команде, легендарного игрока Майкла Джордана
Скотти Пиппен и Майкл Джордан
Скотти Пиппен и Майкл Джордан / Фото: Reuters

В конце июня вышла аннотация автобиографической книги Пиппена Unguarded ("Незащищенный"). В нескольких абзацах текста просматривался откровенный выпад в адрес Джордана.

Ранее мы писали, что чемпион НБА разбил свой дорогой Rolls-Royce.

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Скотти раскрыл всю подноготную Джордана и не собирается останавливаться. 8 ноября Пиппен даст большое интервью GQ, где он наверняка сделает много резонансных заявлений. А уже 9 ноября мемуары будут опубликованы в полном объеме.

"Майкл всегда в некотором смысле отделял себя от того, что я считаю традиционной концепцией команды. Думаю, "Последний танец" просто стал завершающим штрихом. Весь сериал фактически был о нем. Я не могу назвать отношение Джордана к партнерам по команде непродуктивным, потому что это не так. Но мы продолжили выигрывать после того, как он завершил карьеру. Да, мы не завоевали титул, но у нас был неполный состав из-за того, что Джордан завершил карьеру осенью и мы не успели подписать свободных агентов.

Боюсь ли я, что моя книга испортит наши с ним отношения? Нет. Я не предупреждал его, что скажу о нем. Перемирие с Айзеей Томасом? Я провел в НБА 18 лет, и мы никогда не общались. С тех пор прошло 15 лет, так зачем начинать сейчас? Наши пути не пересекаются", — приводит слова Скотти Пиппена New York Times.

Мнение фанатов о словах Пиппена разделилась. Кто-то считает все претензии в адрес Джордана необоснованными и утверждает, что утративший популярность Скотти пытается "словить хайп". Кто-то утверждает, что заявления Пиппена отображают объективную реальность, на которую многие годы закрывались глаза.

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