Побито рекорд аукціону! Кросівки Джордана продані за неймовірні гроші

Дана продажа встановила рекордну ціну на аукціоні за взуття для ігор. Джордан вийшов на майданчик в проданій парі в п'ятому за рахунком матчі дебютного сезону в НБА в 1984 році.

Астрономічна ціна легко побила рекорд пари Nike Air Jordans, які були продані за 615 000 доларів в серпні 2020 року на аукціоні Christie's, повідомляє Guardian.

За даними Sotheby's, шнурівки 13-го розміру з автографом Джордана були в хорошому стані. Пара була подарунком від гравця Томмі Тіму III Льюїса, який грав за Денвер Наггетс в сезоні 1984/85.

