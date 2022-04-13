Вчинок Шака. Легендарний бігмен НБА підтримав українських біженців

Багаторазовий чемпіон НБА Шакіл О'Ніл закликає допомогти українцям

Шакіл О'Ніл підтримав українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Шакіл О'Ніл ставав чемпіоном НБА у складі Лейкерс разом з українським баскетболістом Станіславом Медведенком, який упевнений, що росіяни прийшли знищити нашу країну. Тепер вже сам епатажний американський бігмен висловився про трагедію України.

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О'Ніл, який зараз зосередився на роботі експертом на телебаченні, написав жалісливий пост на своїй сторінці в Instagram, де закликав допомогти українським переселенцям та біженцям.

"82,4 мільйона людей у всьому світі були змушені залишити свої будинки через конфлікти, насильство, переслідування або порушення прав людини. Ми повинні підтримати Україну та біженців у всьому світі, щоб забезпечити підтримку, яка їм потрібна зараз", – написав Шакіл О'Ніл

Україну підтримують багато інших спортсменів у всьому світі. Етнічний українець з Англії Макс Кілман разом з нашою країною.