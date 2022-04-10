Разом з Україною! Англієць з українським паспортом підтримав нашу країну

Захисник Вулвергемптона Макс Кілман приєднався до акції на підтримку України на тлі військової агресії Росії

Макс Кілман відреагував на вторгнення Росії до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Весь спортивний світ переживає за долю України. Жоден тур Англійської Прем'єр-ліги не обходиться без акцій на підтримку нашої країни.

До однієї з них приєднався британський футболіст Макс Кілман, який має український паспорт. 24-річний захисник опублікував пост у Instagram, в якому написав:

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"Я один із багатьох, хто разом із Україною".

Крім того, Кілман виклав відео з матчу Вулвергемптону, де зібралася велика підтримка України – як від уболівальників, так і на табло та рекламних щитах.

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Наприкінці ролика Кілман сказав:

"Підтримуємо та знаходимося разом з Україною".

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Нагадаємо, що Кілмана хотіла натуралізувати збірна України перед Євро-2020. У футболіста є коріння в Україні та Росії, але сам він віддав перевагу українській збірній.

Проте ФІФА не дозволила цьому статися, тому що Макс мав вісім матчів за збірну Англії з футзалу – з цієї причини йому не дали змінити футбольне громадянство.