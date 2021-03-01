Русский
$ 27,95
33,84
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Футболіст "Вулвергемптона" зробив вибір між Україною та Росією. Він хоче грати за Шевченка

1 березня, 19:39

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Захисник Макс Кілман народився в Англії, але його мати – українка

Сьогодні з'явилася інформація про те, що британський футболіст висловив бажання виступати за збірну України. Йдеться про 23-річного захисника "Вулвергемптона" Макса Кілманом. У листопаді ми писали, що англієць може стати гравцем збірної України.

Реклама

Мати футболіста – українка, батько – росіянин. У дитинстві він часто бував як у Києві, так і в Москві. Деякий час він роздумував про вибір між Україною та Росією, і ось захотів грати саме за "синьо-жовтих".

Про це повідомив на YouTube-каналі Football Hub ведучий Ігор Циганик:

"Кілман висловив бажання грати саме за збірну України. Існує контакт між Максом і Українською асоціацією футболу. Було б цікаво почути Андрія Шевченка: наскільки він зацікавлений в цьому футболістові. 5 числа тренер вже має назвати склад збірної на найближчі матчі, і цікаво, чи з'явиться там прізвище Кілмана".

Цікаво, що хлопець грав за збірну Англії з футзалу, але це не завадить йому виступати за українську збірну з "великого" футболу. У сезоні 2020/2021 центральний захисник відіграв за "вовків" 15 матчів, отримавши в них три жовті картки.

Реклама

Нагадаємо, наприкінці березня збірна України зіграє у відборі чемпіонату світу з командами Франції, Фінляндії та Казахстану.

Читайте також: "Ліверпуль" не знав, як писати прізвище свого воротаря, який грав проти "Вулвергемптона".

Дивіться, як "Вулвз" грали з іспанською "Севільєю" в Лізі Європи:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол збірна України Вулверхемптон Макс Кілман
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти