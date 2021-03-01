Футболіст "Вулвергемптона" зробив вибір між Україною та Росією. Він хоче грати за Шевченка

Захисник Макс Кілман народився в Англії, але його мати – українка

Сьогодні з'явилася інформація про те, що британський футболіст висловив бажання виступати за збірну України. Йдеться про 23-річного захисника "Вулвергемптона" Макса Кілманом. У листопаді ми писали, що англієць може стати гравцем збірної України.

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Мати футболіста – українка, батько – росіянин. У дитинстві він часто бував як у Києві, так і в Москві. Деякий час він роздумував про вибір між Україною та Росією, і ось захотів грати саме за "синьо-жовтих".

Про це повідомив на YouTube-каналі Football Hub ведучий Ігор Циганик:

"Кілман висловив бажання грати саме за збірну України. Існує контакт між Максом і Українською асоціацією футболу. Було б цікаво почути Андрія Шевченка: наскільки він зацікавлений в цьому футболістові. 5 числа тренер вже має назвати склад збірної на найближчі матчі, і цікаво, чи з'явиться там прізвище Кілмана".

Цікаво, що хлопець грав за збірну Англії з футзалу, але це не завадить йому виступати за українську збірну з "великого" футболу. У сезоні 2020/2021 центральний захисник відіграв за "вовків" 15 матчів, отримавши в них три жовті картки.

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Нагадаємо, наприкінці березня збірна України зіграє у відборі чемпіонату світу з командами Франції, Фінляндії та Казахстану.

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