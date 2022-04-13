Шаг от Шака. Легендарный бигмен НБА поддержал украинских беженцев

Многократный чемпион НБА Шакил О'Нил призывает помочь украинцам

Шакил О'Нил поддержал украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Шакил О'Нил становился чемпионом НБА в составе Лейкерс вместе с украинским баскетболистом Станиславом Медведенко, который уверен, что россияне пришли уничтожить нашу страну. Теперь же и сам эпатажный американский бигмен высказался о трагедии Украины.

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О'Нил, который сейчас сосредоточился на работе экспертом на телевидении, написал душещипательный пост на своей странице в Instagram, где призвал помочь украинским переселенцам и беженцам.

"82,4 миллиона человек во всем мире были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов, насилия, преследования или нарушения прав человека. Мы должны поддержать Украину и беженцев во всем мире, чтобы обеспечить поддержку, которая им нужна сейчас", – написал Шакил О'Нил

Украину поддерживают многие другие спортсмены во всего мира. Этнический украинец из Англии Макс Килман вместе с нашей страной.