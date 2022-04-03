Они пришли уничтожить Украину. Легенда баскетбола показал преступления орков

Российские захватчики со звериной жестокостью убивали украинское население. После освобождения Ирпеня, Бучи, Гостомеля весь мир увидел страшные преступления путинских кровавых убийц.
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Мировая легенда баскетбола Станислав Медведенко уверен, что россияне сознательно пришли уничтожить все, что связано с Украиной.
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"Когда российское войско было изгнано вооруженными силами Украины из оккупированных окрестностей Киева, Чернигова, Сум – стало видно настоящее лицо убийц и мародеров.
Мы увидели массовые захоронения мирных жителей (в Буче сбросили несколько связок тел), улицы, заваленные трупами людей, которые пытались помочь или просили помощи, рассказы об изнасилованных женщинах на глазах у их детей, застреленных собак, породистых лошадей и стада коров.
Это похоже на кошмар, но, к сожалению, это правда. Вы только подумайте об этом! Что за ублюдки. Как они грабят дома и уносят вещи украинцев в подарок семьям. Вы можете себе представить?
Поэтому если хочешь пожалеть российского спортсмена или либерала – вспомни, что продолжают делать их соотечественники по их согласию в Украине. Просто повторялись истории о Голодоморе 1932-1933 годов и сталинские репрессии.
Теперь все, кто в это не верил, увидели подлинные лица убийц русских империалистов, для которых человеческая жизнь ничего не значит.
Они пришли не по приказу Путина, сознательно пришли убивать и уничтожать все, что связано с Украиной. Военной нужды в этом не было. Это просто их суть, способ ведения войны.
Остался ли еще какой-то закон войны или конвенции, которые РФ не нарушила?", – написал Медведенко в своем Facebook.
Ранее мы сообщали, что российские нелюди убили футболиста Чайки Александра Сухенко и его родителей. Их тела нашли в братской могиле.