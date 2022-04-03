Они пришли уничтожить Украину. Легенда баскетбола показал преступления орков

Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко раскрыл всю суть "русского мира" – это убийства, насилия, мародерства

Российско-фашистские войска устроили геноцид украинского народа / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Российские захватчики со звериной жестокостью убивали украинское население. После освобождения Ирпеня, Бучи, Гостомеля весь мир увидел страшные преступления путинских кровавых убийц.

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Мировая легенда баскетбола Станислав Медведенко уверен, что россияне сознательно пришли уничтожить все, что связано с Украиной.

"Когда российское войско было изгнано вооруженными силами Украины из оккупированных окрестностей Киева, Чернигова, Сум – стало видно настоящее лицо убийц и мародеров. Мы увидели массовые захоронения мирных жителей (в Буче сбросили несколько связок тел), улицы, заваленные трупами людей, которые пытались помочь или просили помощи, рассказы об изнасилованных женщинах на глазах у их детей, застреленных собак, породистых лошадей и стада коров.

В Буче от рук оккупантов погибли тысячи людей. Фото: коллаж "Сегодня"

Это похоже на кошмар, но, к сожалению, это правда. Вы только подумайте об этом! Что за ублюдки. Как они грабят дома и уносят вещи украинцев в подарок семьям. Вы можете себе представить? Поэтому если хочешь пожалеть российского спортсмена или либерала – вспомни, что продолжают делать их соотечественники по их согласию в Украине. Просто повторялись истории о Голодоморе 1932-1933 годов и сталинские репрессии.

Журналисты написали о запахе взрывчатки, все еще витавшем в воздухе. Скриншот с сайта Reuters.

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Теперь все, кто в это не верил, увидели подлинные лица убийц русских империалистов, для которых человеческая жизнь ничего не значит. Они пришли не по приказу Путина, сознательно пришли убивать и уничтожать все, что связано с Украиной. Военной нужды в этом не было. Это просто их суть, способ ведения войны. Остался ли еще какой-то закон войны или конвенции, которые РФ не нарушила?", – написал Медведенко в своем Facebook.

Ранее мы сообщали, что российские нелюди убили футболиста Чайки Александра Сухенко и его родителей. Их тела нашли в братской могиле.