Баскетболиста выгнали из сборной Швеции. Он не замечал войны в Украине

Десять лет шведский баскетболист Юнас Йеребко выступал в сильнейшей лиге планеты – НБА. А вот завершить карьеру решил в России.
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В конце марта 35-летний Йеребко подписал контракт с московским ЦСКА. В это время российская армия уже бомбила мирные украинские города.
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В шведской федерации баскетбола не поняли поступок своего игрока. Юнаса выгнали из национальной сборной, где он выступал с 18 лет.
А если добавить, что ЦСКА исключен из всех международных соревнований, то играть теперь Йеребко будет лишь с изгоями.
Ранее мы писали, что фильм о легендарной баскетболистке Люсии Харрис удостоен "Оскара".