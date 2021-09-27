28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини баскетболу

"Шака, навіщо тобі ця 60-сантиметрова коробка?" Шварценеггер підколов легендарного О'Ніла

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 вересня, 19:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прославлений "Термінатор" сфотографувався зі своїм приятелем, зіркою НБА, щоб з'ясувати, хто з них вище
Арнольд Шварценеггер і Шакіл О'Ніл
Арнольд Шварценеггер і Шакіл О'Ніл / Фото: Инстаграм

Культовий кіноактор і бодібілдер Арнольд Шварценеггер поділився зі своїми підписниками в Instagram фотографією з легендарним баскетболістом Шакілом О'Нілом.

Читайте також: Шварценеггер вшанував пам'ять легенди з Макіївки: "Сила тіла – ніщо в порівнянні з силою розуму"

Реклама

74-річний Арні перебуває у відмінній формі і з чудовим почуттям гумору. Перебуваючи поруч з велетнем Шакілом, актор не зміг стриматися від жартів на тему різниці в зрості.

"Було приємно побачити мого друга Шака в Коламбусі, хоча я не знаю, навіщо він кожен раз встає на 60-сантиметрову коробку.

Я приїхав в місто заради свого спортивного фестивалю, Шак тут для того, щоб влаштувати фантастичне діджейський шоу. Багато років тому ми працювали в одному офісі, і я радий бачити постійні успіхи Шака", – підписав свій пост актор.

Додамо, що зріст Шака становить 216 см, а Шварценеггера – 188 см.

Реклама

Нагадаємо, що американський баскетболіст завершив свою кар'єру в 2011 році. У складі збірної США він ставав чемпіоном світу (1994), олімпійським чемпіоном (1996). Шакіл О'Ніл вважається одним з кращих центрових за всю історію НБА.

Шакіл О'Ніл
Шакіл О'Ніл / Фото: Getty Images

Зараз 49-річний О'Ніл веде активне громадське життя: знімається в фільмах, записує музику, а також виступає в показових боксерських поєдинках.

Реклама

Читайте також: Танці без штанів в прямому ефірі: легенда спорту відірвався на американському ТБ

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Українець в НБА!
БІЙ РОКУ
1xbet

Усик проти
Джошуа

Переможний гопак Усика!
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

Завтра

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Рух
9
6:12
8
11
Колос
8
5:13
8
12
Інгулець
8
8:14
7
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
8
9:21
5
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Понеділок, 27 вересня
19:30
Пʼятниця, 1 жовтня
19:30
Субота, 2 жовтня
14:00
17:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти