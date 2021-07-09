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Танці без штанів в прямому ефірі: легенда спорту відірвався на американському ТБ

Олена Павлова Олена Павлова
9 липня, 12:53
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Американський баскетболіст, чемпіон НБА і Олімпійських ігор Шакіл О'Ніл, який останнім часом працює телеведучим, провів останню передачу в сезоні
Шакіл О'Ніл славиться своїм почуттям гумору
Шакіл О'Ніл славиться своїм почуттям гумору / Фото: Instagram

Легендарний американський баскетболіст, член Залу слави і телеведучий Шакіл О'Ніл незвичайним чином відсвяткував свій останній вихід в ефір на NBA TV в сезоні-2020/21. Раніше в Америці згорів магазин легенди НБА – культове місце прихильників Мартіна Лютера Кінга.

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Дізнавшись від колег про прийдешню відпустку, О'Ніл піднявся зі свого стільця, зняв піджак і почав крутити його у себе над головою. Виявилося, що Шакіл перед камерою сидів без штанів – в одних трусах. Але хороші новини змусили легенду з ростом 216 см і вагою майже 150 кг стрибати і танцювати перед камерою навіть в такому вигляді.

Тим часом фінальна серії в НБА ще не закінчена. Фінікс Санз веде з рахунком 2:0 в протистоянні з Мілуокі. Наступний поєдинок відбудеться 12 липня.

Раніше гравці зірвали прес-конференцію своєї зірки після виходу на Олімпіади-2020. Збірна Словенії з баскетболу вперше в історії пробилася на Ігри. Зірка НБА Лука Дончіч допоміг обіграти в гостях збірну Литви.

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9
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Уельс
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4
3
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3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
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3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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4
4
Угорщина
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