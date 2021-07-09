Танці без штанів в прямому ефірі: легенда спорту відірвався на американському ТБ

Американський баскетболіст, чемпіон НБА і Олімпійських ігор Шакіл О'Ніл, який останнім часом працює телеведучим, провів останню передачу в сезоні

Шакіл О'Ніл славиться своїм почуттям гумору / Фото: Instagram

Легендарний американський баскетболіст, член Залу слави і телеведучий Шакіл О'Ніл незвичайним чином відсвяткував свій останній вихід в ефір на NBA TV в сезоні-2020/21. Раніше в Америці згорів магазин легенди НБА – культове місце прихильників Мартіна Лютера Кінга.

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Дізнавшись від колег про прийдешню відпустку, О'Ніл піднявся зі свого стільця, зняв піджак і почав крутити його у себе над головою. Виявилося, що Шакіл перед камерою сидів без штанів – в одних трусах. Але хороші новини змусили легенду з ростом 216 см і вагою майже 150 кг стрибати і танцювати перед камерою навіть в такому вигляді.

Тим часом фінальна серії в НБА ще не закінчена. Фінікс Санз веде з рахунком 2:0 в протистоянні з Мілуокі. Наступний поєдинок відбудеться 12 липня.

Раніше гравці зірвали прес-конференцію своєї зірки після виходу на Олімпіади-2020. Збірна Словенії з баскетболу вперше в історії пробилася на Ігри. Зірка НБА Лука Дончіч допоміг обіграти в гостях збірну Литви.