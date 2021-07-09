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Танцы без штанов в прямом эфире: легенда спорта оторвался на американском ТВ

Елена Павлова Елена Павлова
9 июля, 12:53
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Американский баскетболист, чемпион НБА и Олимпийских игр Шакил О’Нил, который в последнее время работает телеведущим, провел последнюю передачу в сезоне
Шакил О’Нил славится своим чувством юмора
Шакил О’Нил славится своим чувством юмора / Фото: Instagram

Легендарный американский баскетболист, член Зала славы и телеведущий Шакил О’Нил необычным образом отпраздновал свой последний выход в эфир на NBA TV в сезоне-2020/21. Ранее в Америке сгорел магазин легенды НБА – культовое место сторонников Мартина Лютера Кинга.

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Узнав от коллег о грядущем отпуске, О’Нил поднялся со своего стула, снял пиджак и начал крутить его у себя над головой. Оказалось, что Шакил перед камерой сидел без штанов – в одних трусах. Но хорошие новости заставили легенду с ростом 216 см и весом почти 150 кг прыгать и танцевать перед камерой даже в таком виде.

Тем временем финальная серии в НБА еще не закончена. Финикс Санз ведет со счетом 2:0 в противостоянии с Милуоки. Следующий поединок состоится 12 июля.

Ранее игроки сорвали пресс-конференцию своей звезды после выхода на Олимпиаду-2020. Сборная Словении по баскетболу впервые в истории пробилась на Игры. Звезда НБА Лука Дончич помог обыграть в гостях сборную Литвы.

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