В Америці згорів магазин легенди баскетболу. Це було культове місце прихильників Мартіна Лютера Кінга

В американській Атланті згорів відомий магазин пончиків Krispy Kreme, який належить легендарному баскетболістові Шакілу О'Нілу.

Як повідомляє TMZ, займання сталося вночі 10 лютого, відразу після опівночі. У момент загоряння в магазині перебували двоє співробітників, але ніхто з них не постраждав.

Atlanta Firefighters are still hitting hot spots this morning at the iconic Krispy Kreme located on Ponce de Leon. A fast moving fire gutted the building this morning just before 1am. Two employees were able to escape without injuries. #KrispyKreme #AFRD pic.twitter.com/2XWUpQOdJF