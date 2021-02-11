В Америці згорів магазин легенди баскетболу. Це було культове місце прихильників Мартіна Лютера Кінга

В американській Атланті згорів відомий магазин пончиків Krispy Kreme, який належить легендарному баскетболістові Шакілу О'Нілу.

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Як повідомляє TMZ, займання сталося вночі 10 лютого, відразу після опівночі. У момент загоряння в магазині перебували двоє співробітників, але ніхто з них не постраждав.

Atlanta Firefighters are still hitting hot spots this morning at the iconic Krispy Kreme located on Ponce de Leon. A fast moving fire gutted the building this morning just before 1am. Two employees were able to escape without injuries. #KrispyKreme #AFRD pic.twitter.com/2XWUpQOdJF - Atlanta Fire Rescue (@ATLFireRescue) February 10, 2021

О'Ніл став власником магазину в 2016 році, купивши його через значущість для місцевої громади. Магазин відкрив свої двері в 1965 році і був одним з перших магазинів Krispy Kreme за межами Північної Кароліни, де була розташована штаб-квартира компанії.

The legendary Krispy Kreme location on Ponce De Leon is currently on fire. pic.twitter.com/VRiYRftCgy - Everything Georgia (@GAFollowers) February 10, 2021

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Цей магазин має величезну популярність в Атланті через зв'язок з Мартіном Лютером Кінгом. Після його вбивства в 1968 році магазин пожертвував 150 коробок пончиків, щоб нагодувати скорботних людей, які масово приїжджали в Атланту.

"Ми відновимо магазин і надамо йому найкращого вигляду за всю історію", – сказав після інциденту О'Ніл.

Олімпійський чемпіон, чемпіон світу 1994 року, чотириразовий чемпіон НБА Шакіл О'Ніл крім спортивної кар'єри вів активне громадське життя: знімався в кіно, випустив кілька музичних дисків, написав автобіографію, був обличчям комп'ютерних ігор. Працював помічником шерифа.

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