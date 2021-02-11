В Америке сгорел магазин легенды баскетбола. Это было культовое место сторонников Мартина Лютера Кинга

В американской Атланте сгорел известный магазин пончиков Krispy Kreme, который принадлежит легендарному баскетболисту Шакилу О'Нилу.

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Как сообщает TMZ, возгорание произошло ночью 10 февраля, сразу после полуночи. В момент возгорания в магазине находились два сотрудника, но никто из них не пострадал.

Atlanta Firefighters are still hitting hot spots this morning at the iconic Krispy Kreme located on Ponce de Leon. A fast moving fire gutted the building this morning just before 1am. Two employees were able to escape without injuries. #KrispyKreme#AFRDpic.twitter.com/2XWUpQOdJF — Atlanta Fire Rescue (@ATLFireRescue) February 10, 2021

О'Нил стал владельцем магазина в 2016 году, купив его из-за значимости для местного сообщества. Магазин открыл свои двери в 1965 году и был одним из первых первых магазинов Krispy Kreme за пределами Северной Каролины, где находилась штаб-квартира компании.

The legendary Krispy Kreme location on Ponce De Leon is currently on fire. pic.twitter.com/VRiYRftCgy — Everything Georgia (@GAFollowers) February 10, 2021

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Этот магазин имеет огромную известность в Атланте из-за связи с Мартином Лютером Кингом. После его убийства в 1968 году этот магазин пожертвовал 150 коробок пончиков, что накормить скорбящих людей, которые массово приезжали в Атланту.

"Мы восстановим магазин и приведем его в лучший вид за всю историю", – сказал после инцидента О'Нил.

Олимпийский чемпион, чемпион мира 1994 года, четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил помимо спортивной карьеры вел активную общественную жизнь: снимался в кино, выпустил несколько музыкальных дисков, написал автобиографию, был лицом компьютерных игр. Работал помощником шерифа.

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