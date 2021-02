В Америке сгорел магазин легенды баскетбола. Это было культовое место сторонников Мартина Лютера Кинга

В американской Атланте сгорел известный магазин пончиков Krispy Kreme, который принадлежит легендарному баскетболисту Шакилу О'Нилу.

Читайте также: Отец отвез меня к бездомным: Шакил рассказал удивительную историю из жизни

Как сообщает TMZ, возгорание произошло ночью 10 февраля, сразу после полуночи. В момент возгорания в магазине находились два сотрудника, но никто из них не пострадал.

Atlanta Firefighters are still hitting hot spots this morning at the iconic Krispy Kreme located on Ponce de Leon. A fast moving fire gutted the building this morning just before 1am. Two employees were able to escape without injuries. #KrispyKreme#AFRDpic.twitter.com/2XWUpQOdJF