"Шака, зачем тебе эта 60-сантиметровая коробка?" Шварценеггер подколол легендарного О'Нила

Прославленный "Терминатор" сфотографировался со своим приятелем, звездой НБА чтобы выяснить, кто из них выше

Арнольд Шварценеггер и Шакил О’Нил / Фото: Инстаграм

Культовый киноактер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией с легендарным баскетболистом Шакилом О'Нилом.

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74-летний Арни пребывает в отличной форме и с прекрасным чувством юмора. Находясь рядом с великаном Шакилом, актер не смог не удержаться от шуток на тему разницы в росте.

"Было приятно увидеть моего друга Шака в Коламбусе, хотя я не знаю, зачем он каждый раз встает на 60-сантиметровую коробку. Я приехал в город ради своего спортивного фестиваля, Шак здесь для того, чтобы устроить фантастическое диджейское шоу. Много лет назад мы работали в одном офисе, и я рад видеть постоянные успехи Шака", – подписал свой пост актер.

Добавим, что рост Шака составляет 216 см, а Шварценеггера – 188 см.

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Напомним, что американский баскетболист завершил свою карьеру в 2011 году. В составе сборной США он становился чемпионом мира (1994), олимпийским чемпионом (1996). Шакил О’Нил считается одним из лучших центровых за всю историю НБА.

Шакил О'Нил / Фото: Getty Images

Сейчас 49-летний О’Нил ведет активную общественную жизнь: снимается в фильмах, записывает музыку, а также выступает в показательных боксерских поединках.

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