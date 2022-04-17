Прикувала себе ланцюгом до кільця! Жорстока акція протесту у НБА

Перший поєдинок серії плей-офф НБА між Мемфісом та Міннесотою ознаменувався величезним скандалом

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У національній баскетбольній лізі плей-офф сезону 2021/2022, який пропускає Леброн Джеймс та зірковий Лейкерс, почався зі скандалу.

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Перший поєдинок чвертьфіналу Західної конференції між Мемфісом та Міннесотою відзначився акцією протесту. Організаторам матчу довелося на кілька хвилин призупинити зустріч, оскільки одна з уболівальниць прикувала себе ланцюгом до стійки, на якій розташоване баскетбольне кільце.

Фанатка підтримала протест проти власника Міннесоти Тімбервулвс Глена Тейлора. Справа в тому, що баскетбольний функціонер є до того ж власником ферми в Айові, де нещодавно був зафіксований спалах пташиного грипу. Через що було утилізовано велику кількість птахів.

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Жінка, яка прикувала себе, була у футболці з написом "Глен Тейлор жарить тварин живцем", повставши проти вбивства курей. Подібна акція на захист тварин відбулася і на домашній арені Міннесоти, коли інша жінка намагалася приклеїти себе до паркету під час матчу плей-ін між господарями та Лос-Анджелесом Кліпперс.

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Нестандартну подію, службі охорони арени Мемфіса вдалося владнати за кілька хвилин, після чого матч продовжився. У підсумку Міннесота перемогла Мемфіс із рахунком 130:117, і це єдиний позитивний момент зустрічі для власника Глена Тейлора.

Не менш спекотно було і на тенісних кортах у США. Щоправда, все минулося без інцидентів. Збірна України мало не створила сенсацію у матчі проти американок.