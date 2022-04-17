За крок від сенсації. Українські тенісистки запалили у США

Збірна України без основних тенісисток спромоглася проявити характер проти США в Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна України з тенісу проявила характер, але поступилася США / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Повний матч з інтригою до останнього розіграшу – так пройшла зустріч у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг в американському Ешвілі між жіночими збірними України та США.

Супер-поєдинок проходив без найкращих трьох тенісисток України: Еліна Світоліна взяла паузу у виступах через війну в Україні, а Марта Костюк мала певні проблеми зі здоров'ям, які не дозволили їй виступити у складі збірної. Відсутня була й Ангеліна Калініна, яка перебуває у дивовижній формі, що довела на турнірах у США

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Склад збірної України на матч проти США / Фото: Getty Images

Честь України у матчі захищали Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та сестри Надія і Людмила Кіченок. Перший день змагань наші тенісистки поступилися двічі в одиночних матчах: Ястремська програла Ріск, а Завацька – Пегулі.

/ Фото: Getty Images

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Але ось вечір суботи розпочався дуже перспективно. Ястремська була сильнішою за Пегулу, обігравши її у двох сетах 6:3 і 6:4. Перемогу вдалося здобути і Катаріні Завацькій над Шелбі Роджерс з ідентичним рахунком.

/ Фото: Getty Images

Таким чином Україна змогла зрівняти рахунок у матчі. Тому вирішальною стала зустріч пар. На американський корт вийшли Людмила Кіченок і Даяна Ястремська, але їм впоратися з натиском Муххамад і Пегули, що відпочила, не вдалося. Американські тенісистки виграли пару у двох сетах 7:6 та 6:3, і встановили загальний рахунок зустрічі 3:2 на користь США.

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Камбек був такий близький. Тепер на Україну чекають матчі плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг у листопаді.

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