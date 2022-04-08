Казковий прорив! Українка знищує зірок світового тенісу

Ангеліна Калініна здобуває нові успіхи на кортах США та впевнено йде вгору в рейтингу WTA

Тенісний успіх Ангеліни Калініной / Фото: Колаж: Сьогодні

Чарльстон-2022 надовго запам'ятається Ангеліні Калініной. Українська тенісистка демонструє свій клас на турнірі WTA 500, і вже встановила персональні рекорди на змаганнях подібного рівня. До цього на таких статусних турнірах Калініна не могла пробитися до 1/4 фіналу. І ось зоряний час настав.

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Дві супер-битви проти відомих світових тенісисток Ангеліна Калініна змогла виграти і в таким чином пробилася до чвертьфіналу. Спочатку було пройдено 18 номер рейтингу WTA представниця Казахстану Олену Рибакіну. У трьох сетах перемогу здобула українка. Це перша перемога Калініної над суперницею із топ-20.

А сьогодні вночі Калініна влаштувала "махач" ракетками із француженкою Алізе Корне. Напружена боротьба в кожному геймі першого сету дозволила Ангелині перемогти лише на тай-брейку. А в другому – вчасно взятий брейк, дозволив Калініній святкувати успіх та вихід до чвертьфіналу.

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Окрім успіху на тенісному корті, у США українці залишили слід в історії й на бейсбольній арені у Чикаго. Там пролунав гімн України .