Прифронтовий теніс у руїнах. Легендарний українець зіграв матч на передовій

Сергій Стаховський тимчасово вдягнув спортивну форму та зіграв матч на зруйнованому корті в Харкові

Стаховський зіграв у теніс на зруйнованому корті в Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

Сергій Стаховський, який захищає країну в лавах тероборони, вирушив на передову. У перерві між чергуваннями український тенісист, який завершив професійну кар'єру, вдягнув спортивну форму та провів дружній матч на одному з кортів Харкова.

Стаховський на передовій / Фото: Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

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Стаховський зіграв у теніс у Харкові / Фото: Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

Критий тенісний манеж, де зіграв Стаховський, потрапив під обстріл. Попри це, українець з колегами провів невелике тенісне заняття, щоб показати усьому світові реалії життя та війни.

Стан манежу Сергій Стаховський показав на своїй сторінці Instagram, де нагадав, що війна в Україні триває, і нашій країні потрібна допомога.

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Війна – це безперервний факт… вона забирає життя… вона руйнує будівлі… гра у теніс у Харкові на пошкоджених уламками кортах була ще однією реальністю сьогоднішньої України. Ми переможемо, але нам потрібна ваша допомога. Знімки зроблені з різницею у 12 годин... від гри на тенісному корті до патрулювання на передовій.

Сергій Стаховський поділився думкою про діяльність та реакцію Угорщини на війну в Україні. Там Стаховський мешкав до початку вторгнення Росії.